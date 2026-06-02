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martedì 2 giugno 2026
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Ufficiale, Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna: il comunicato con i dettagli

A darne l'annuncio il club emiliano. Prima esperienza in Serie A per il tecnico, reduce dall'esperienza al Fenerbahce
3 min
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Dopo Italiano, il Bologna riparte da Tedesco. L'ufficialità è arrivata dallo stesso club rossoblù, che ha annunciato il nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale. Sarà la prima volta alla guida di una squadra in Serie A per Tedesco, reduce dall'esperienza al Fenerbahce della scorsa stagione. Ha firmato un contratto biennale. 

Tedesco al Bologna, il comunicato

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva". Così si apre il comunicato con cui il club ha annunciato il nuovo allenatore. "Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce".

 

Il Bologna aveva già contattato Tedesco: il retroscena

Domenico Tedesco era già stato contattato dal Bologna due anni fa, dopo la separazione con Thiago Motta. Sartori e Di Vaio fecero due colloqui, il primo con Farioli, che poi si accasò all'Ajax, e l'altro proprio con Tedesco, allora ct del Belgio, che fece sapere di non sentirsela non volendo lasciare il lavoro a metà. Alla fine la scelta virò su Italiano. In carriera, come raccontato dal comunicato, Tedesco "ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22".

 

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