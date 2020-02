Brescia, Lopez: "Balotelli deve capire che per noi è un riferimento"

BRESCIA - Altro ko per il Brescia, sconfitto 2-1 dal Napoli. La squadra di Diego Lopez resta così al penultimo posto, in attesa della Spal domani. "Bisogna continuare sulla linea delle prestazioni - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport - oggi la squadra ha fatto una gara importante, si è fatto molto bene nel primo tempo, bravi in fase di non possesso e anche in quella di impostazione. Poi nella ripresa il Napoli è venuto fuori, ma il rigore ha cambiato la partita. Devo rivedere bene come ci siamo comportati sull'azione del raddoppio, poi però la squadra ha cercato il pareggio: questo mi è piaciuto, gli ultimi 15' abbiamo giocato nella loro metà campo".

"Balotelli troppo solo? E' una cosa che nella partita scorsa è accaduta a causa dell'uomo in meno, ma oggi a momenti è stato accompagnato bene. Dobbiamo migliorare per farlo venir fuori - ha ammesso il tecnico -, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Lui è un tipo di giocatore che le squadre lì giù non hanno, dobbiamo essere bravi ad aiutarlo a far meglio. Sa benissimo che nelle grandi squadre dove ha giocato non era da solo, deve capire che lui è il nostro punto di riferimento, anche se non è semplice visto che è la prima esperienza in una squadra che lotta per non retrocedere. Negli ultimi25metri bisogna dar pressione alla palla e attaccare, tutte le squadre hanno gente che calcia bene da fuori, poi nel primo tempo recuperavamo palla e la perdevamo subito, quando succede questo per la difesa diventa difficile. Rischiare per salvarci? Con Juve e Napoli abbiamo avuto due gare difficili a prescindere, siamo consapevoli di dover fare punti ovunque, serviranno ancora prestazioni del genere" ha concluso Lopez.