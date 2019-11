Cagliari sogna con Simeone

CAGLIARI - Un momento che a Cagliari resterà nella memoria. Una partenza a razzo in campionato che sta regalando all'isola intera il sogno europeo. E dire che la stagione era cominciata con gli infortuni di due pezzi da novanta (Pavoletti e Cragno) della rosa di Maran. Al loro posto sono arrivati Simeone ed Olsen, che non solo non stanno facendo rimpiangere gli infortunati, ma stanno facendo ragionare Giulini sul loro riscatto. E il prossimo avversario non sarà uno dei tanti, soprattutto per il Cholito: alla Sardegna Arena, infatti, arriverà la sua ex Fiorentina.

Simeone verso il riscatto

Le prestazioni dell'attaccante figlio d'arte, e i suoi numeri, stanno convincendo il Cagliari a fare uno sforzo importante per riscattarlo dai viola: per farlo, Giulini, dovrà sborsare [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT