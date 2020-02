Cagliari in crisi, la squadra non corre più

CAGLIARI - Lo stop alla volata entusiasmante del Cagliari è la logica conseguenza di una squadra che, ora è evidente, corre poco: a questo punto del campionato solo il Torino ha macinato meno chilometri degli isolani sul rettangolo verde di gioco. In una graduatoria guidata dall'Inter, i rossoblù sono scivolati al penultimo posto con 105,759 km percorsi. Un rallentamento al quale Maran dovrà porre rimedio per fare in modo che i suoi ricomincino a pedalare.

Frenata

Dalla sconfitta casalinga con la Lazio in poi la storia è diventata allarmante: cinque ko e tre pareggi nulle successive otto giornate. Ora la palla passa al tecnico rossoblù, che dovrà trovare le contromosse per riaccendere il motore della squadra. Il rientro di Rog, out da un mese per noie muscolari, e quello dello squalificato Nainggolan, saranno utili per [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT