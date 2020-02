Cagliari, Joao Pedro tra la Roma e il record di gol

CAGLIARI - È rimasto due turni all'asciutto e questo non può renderlo certo felice, ma a far andare su tutte le furie Joao Pedro è soprattutto il fatto che da quasi tre mesi non riesce a segnare un gol che sia sufficiente a regalare al suo Cagliari i tre punti. Ci è andato vicino alla Sardegna Arena contro il Parma ma Cornelius gli ha dato un grande dispiacere pareggiando la sfida a tempo ormai scaduto e ora, a un mese di distanza da quel sigillo, il numero 10 rossoblù vuole ricominciare ad essere decisivo. C'è una squadra da riportare nelle zone nobili della classifica e soprattutto c'è la ghiotta possibilità di entrare a far parte della storia cagliaritana tra i cinque migliori bomber di tutti i tempi nella massima serie.

Centottanta minuti all’asciutto, con nessuna occasione pericolosa nelle ultime due gare e pochi spunti degni di nota, sono lo specchio di un momento delicato che tutta la squadra sta attraversando. Ma proprio per le prodezze di giocatori come l’attaccante brasiliano passa il riscatto della compagine sarda. E gli spunti non mancano perché lo stesso Joao Pedro ha ancora molto da chiedere a questo campionato. Ha battuto tutti i suoi precedenti primati in tema di gol segnati e ora che ha raggiunto 14 centri, diventando il miglior cannoniere rossoblù in questa stagione, non ha certo deciso di staccare la spina. Anche perché se da una parte vuole ricominciare ad essere decisivo per la sua squadra, dall’altra ha ancora i conti aperti con le statistiche. Intanto alla Roma ha già fatto gol all’andata, dal dischetto, prima che Ceppitelli con una sfortunata deviazione rovinasse tutto, ma poi ci sono tante altre soddisfazioni da raggiungere. Prima fra tutte, quella di entrare a far parte ancora di più della leggenda rossoblù visto che attualmente il brasiliano di Ipatinga si trova, con 38 reti, al sesto posto nella graduatoria dei migliori cannonieri in Serie A del Cagliari.





