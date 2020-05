Cagliari, ad Assemini manca solo Olsen

Ieri pomeriggio è rientrato alla base Luca Pellegrini che dopo aver trascorso il periodo di isolamento volontario a Roma, ha raggiunto la Sardegna per essere pronto in caso di chiamata. Pur in assenza di una convocazione ufficiale, che la società non ha ancora fatto partire per nessuno dei suoi tesserati, sia il terzino sinistro che Sebastian Walukiewicz hanno deciso di anticipare i tempi tornando nell’Isola. Il difensore polacco lo ha fatto la settimana scorsa mentre ieri è stata la volta di Pellegrini che ora aspetta di ricevere ulteriori indicazioni dallo staff tecnico. L’ultimo, dei tre che avevano deciso, dopo una prima parte di lavoro svolto a Cagliari in teleconferenza, di lasciare la Sardegna per raggiungere le rispettive famiglie, è Olsen che deve affrontare un viaggio un po’ più lungo visto che arriverà dalla Svezia. E per il gigante scandinavo potrebbe scattare anche la quarantena nel capoluogo sardo visto che [...]