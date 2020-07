Cagliari, Zenga: "Nainggolan? Problema al polpaccio, valuteremo"

CAGLIARI - "Ho girato il mondo, e ho allenato in posti non esattamente a cinque stelle. Un errore clamoroso l'ho fatto, andar via da Catania. Ma non si torna indietro, si fa esperienza". Walter Zenga, dopo l'incontro con il Lecce, commenta così ai micorofoni di Sky il raggiungimento delle 100 panchine in Serie A. Il tecnico del Cagliari analizza così l'incontro: "Loro hanno avuto più occasioni. Siamo stati poco brillanti in area. Le occasioni del Lecce sono state più evidenti, ma questo 0-0 poteva essere facilmente 2-2. Rischiando abbiamo anche cercato di vincere: concedere qualcosa ci sta, ma succede perché attacchi tanto. E' una scelta giocare a viso aperto, fa parte del nostro modo di fare calcio, cerchiamo sempre e comunque di vincere. Il periodo è particolare, è difficile mantenere un equilibrio per 90'. In un campionato normale apporterei dei correttivi. Ovviamente più si va avanti più si fatica e più errori si fanno. Dobbiamo sfruttare nel modo giusto le nostre qualità. A 60 anni mi sono aggiornato, mi piacerebbe continuare, e se me lo merito lo farò. Nainggolan? Ha avuto un problema al polpaccio - ha raccontato Zenga poi in conferenza stampa - valuteremo domani".

CAGLIARI-LECCE 0-0: NUMERI E STATISTICHE