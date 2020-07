Cagliari, Zenga: "Cigarini? Cose che restano nello spogliatoio"

CAGLIARI - "Abbiamo giocato contro una grande squadra che ultimamente aveva fatto male a tante big. Con noi non hanno creato occasioni e hanno segnato solo su calcio d'angolo, su una nostra disattenzione". Questa l'analisi di Walter Zenga dopo il pareggio raggiunto dal suo Cagliari con il Sassuolo, nonostante l'inferiorità numerica: "Nella ripresa l'espulsione ci ha fatto reagire e i ragazzi sono stati bravi ad andare a prendersi un pareggio meritato dal mio punto di vista. Bisogna riconoscere quando una squadra sta meglio della tua, è un atto di umiltà che ti fa capire come affrontare questo periodo dove siamo con gli uomini contati e giocano sempre gli stessiù".

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1: LA CRONACA

"Oggi ha giocato un esordiente davanti alla difesa (il giovane Ladinetti, ndr) e con un po' più di gamba avremmo potuto fare qualcosa di meglio. Noi giocavamo contro una squadra con un assetto solido da due anni e un grande allenatore capace di organizzare bene la sua squadra, io ho allenato qui solo per un mese e mi porto a casa dieci punti, che secondo me è tanta roba, ma ho dato personalità. Non c'è stato tempo per lavorare su determinate cose, inoltre ho solo Birsa, Rog e Nandez a centrocampo e non li posso neanche spremere".

Joao Pedro risponde a Caputo: il Cagliari in 10 ferma il Sassuolo

Ancora Zenga: "Scarse motivazioni? Gli obiettivi ci sono sempre, come i 47punti dell'era Giulini da superare, ci restano 4 partite contro squadre di livello e giocare a calcio ti porta ad avere delle considerazioni, come onorare la maglia e dare tutto anche se hai raggiunto gli obiettivi: il nostro è quello di migliorare i punti fatti negli ultimi tre anni. Cigarini? Quello che è successo rimane nello spogliatoio. Carboni? Ha dimostrato che può stare in serie A ma non può prendere un giallo come quello del primo tempo, quello nella ripresa è in concorso con Mattiello" ha concluso Zenga.