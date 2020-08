Cagliari, definito lo staff di Di Francesco

CAGLIARI - Comincia a definirsi in maniera chiara la nuova stagione del Cagliari. Dopo aver ufficializzato una preparazione pre-campionato tutta in Sardegna, il club rossoblù ha reso noto anche i nomi dello staff tecnico che lavorerà con il neo allenatore Eusebio Di Francesco. Il vice sarà Francesco Calzona, collaboratori Stefano Romano e Giancarlo Marini. Paolo Orlandoni preparatore dei portieri, mentre il preparatore atletico sarà Nicandro Vizoco, coadiuvato da Mauro Baldus e Francesco Fois, che continuerà ad occuparsi del recupero degli infortunati. Simone Beccaccioli match analyst, con Davide Marfella omologo per il settore giovanile. C'è anche un "nuovo" ruolo: quello dello psicologo, affidato a Gianmaria Palumbo. Lo staff medico sarà diretto da Marco Scorcu, affiancato dal medico sociale Roberto Mura, con Salvatore Congiu, Simone Ruggiu e Stefano Frau preparatori atletici. Contestualmente il Cagliari saluta il preparatore dei portieri Antonello Brambilla e i collaboratori tecnici Andrea Tonelli e Ivan Moretto.