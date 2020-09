Cagliari, primo allenamento per Luvumbo

CAGLIARI - Pomeriggio di allenamento per il Cagliari, chiamato sabato ad affrontare la Lazio alla Sardegna Arena. Al Centro sportivo di Assemini, dopo l'iniziale riscaldamento tecnico mister Di Francesco ha svolto un lavoro tattico per reparti con i difensori impegnati in esercitazioni sulla linea, e i centrocampisti e gli attaccanti nelle combinazioni per andare al tiro in porta. A chiudere la giornata partitella finale a ranghi misti e su campo ridotto. Prima seduta con i compagni per i nuovi acquisti rossoblù Zito Luvumbo e Matteo Tramoni. A riposo Klavan per un affaticamento ai flessori, mentre Bradaric ha svolto personalizzato. Ancora out Pereiro.