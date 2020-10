Cagliari, è Sottil la tua arma in più

CAGLIARI - Arrivato in punta di piedi con tanta curiosità di tuffarsi in questa nuova avventura con la maglia del Cagliari, ci ha messo poco tempo Riccardo Sottil a diventare un punto fermo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Il tecnico rossoblù, infatti, dopo averne apprezzato la duttilità e la sua grande voglia di mettersi a sua disposizione, domenica pomeriggio alla Sardegna Arena ha potuto festeggiare con lui la prima rete in serie A che, inevitabilmente, cambierà il suo percorso nel capoluogo sardo.

Che spettacolo tra Cagliari e Crotone: sei gol e tante emozioni

Partenza col botto

Titolare fin dalle prime battute di questo campionato, ci sono voluti giusto pochi istanti a prendere confidenza con quello che il suo allenatore gli chiedeva. «Un tecnico come Di Francesco - erano state le prime parole dell’esterno appena sbarcato in Sardegna - non può che rappresentare una grande occasione di crescita per uno che fa il mio ruolo». Il calcio offensivo predicato dall’allentare abruzzese, infatti, ha subito esaltato le caratteristiche del numero 33 rossoblù che ha raggiunto un nuovo e importante step con la rete messa a segno contro il Crotone. «Il mister mi sta dando tanto e - ha ribadito il giocatore al termine della gara contro i calabresi - mi sta insegnando dei movimenti che prima non sapevo di poter fare. Lui applica un calcio offensivo e in questo quadro uno con le mie caratteristiche può trovare giocate importanti e anche occasioni da gol, migliorando sempre di più». Cagliari rappresenta per Sottil un [...]

Leggi l'articolo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio