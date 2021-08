Cagliari, Dalbert cerca riscatto

CAGLIARI - Dopo le esperienze con Inter e Fiorentina, quest'anno Dalbert in Serie A ci riprova con il Cagliari, dopo la parentesi non esaltante in Francia. L'obiettivo del sudamericano è quello di farsi apprezzare in Sardegna per guadagnarsi l'acquisto dell'intero cartellino da parte del Cagliari. L'Inter aveva già scommesso su di lui, aggiudicandoselo per oltre 20 milioni, ma la discontinuità lo ha portato ai prestiti alla Fiorentina e al Rennes. E così per Dalbert l'occasione Cagliari può essere quella giusta. Semplici necessita di un esterno che possa coprire tutta la fascia, che sappia ripiegare sulla linea dei tre centrali ma anche in grado di far ripartire l'azione. Ha ben figurato in Coppa Italia col Pisa, ma ora serve la continuità.