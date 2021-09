Cagliari: Giulini, fiducia a Semplici per ripartire

CAGLIARI - Per il momento, la fiducia a Leonardo Semplici non si discute. Lo ha ribadito il presidente del Cagliari Tommaso Giulini domenica notte ai microfoni di Videolina. C'è amarezza, per il solo punto raccolto sin qui, ma il patron non vuole creare alibi al gruppo addossando le colpe al tecnico. Chiaro che la situazione non sia rosea, visto che dopo gli scontri diretti con Spezia e Genoa, gli isolani non preventivavano una situazione del genere. Per questo diventa fondamentale giocarsi tutto per tutto contro la Lazio e soprattutto raccogliere i tre punti mercoledì contro l'Empoli. Anche perché la fiducia non potrà essere illimitata e sei i risultati continuassero a non arrivare, sarebbe inevitabile prendere provvedimenti. Prematuro sì, ma circolano già i primi nomi per il dopo-Semplici. Fin qui è stato sbagliato l'atteggiamento mentale. Si deve lavorare al massimo per trovare la strada giusta, ma vanno evitati i già visti errori clamorosi, tra sbagli individuali e di posizionamento del pacchetto difensivo, visti contro il Genoa.