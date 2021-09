Cagliari, Walukiewicz vicino al rientro

CAGLIARI - Si avvicina finalmente il momento del rientro per Sebastian Walukiewicz. Il difensore polacco del Cagliari ha svolto parte della seduta di allenamento del venerdì con il resto dei compagni, osservati dallo spettatore d'eccezione Tommaso Giulini. Il numero uno rossoblù ha fatto visita al centro di allenamento di Asseminello per assistere al lavoro del suo nuovo tecnico Mazzarri in vista della sfida con la Lazio in programma domenica. Rimasti invece a parte i lungodegenti Godin, Pavoletti e Strootman: per il loro reintegro completo ci vorrà ancora tempo.