Cagliari, Giulini: "Il Napoli ha fatto un tiro in porta in tutta la gara"

CAGLIARI - "Il rammarico è non aver regalato tre punti ai nostri tifosi meravigliosi. In alcuni momenti della partita mi sono emozionato, c'è stato un tifo incondizionato: sarebbe stato bellissimo vincere con il Napoli". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Dazn, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo il pari con il Napoli: "Punti persi per la salvezza? E' difficile, questa partita viene dopo la Fiorentina, dove avremmo meritato di vincere. E' il terzo pari su cui possiamo recriminare, il Napoli in tutta la partita ha fatto un tiro in porta. C'è un grande gruppo, se manteniamo l'umiltà crediamo di poter far bene. Calciatori come Altare e Deiola sono l'emblema di questa squadra: rappresentano la voglia di tutti di raggiungere l'obiettivo. Cosa è cambiato? Il mister ha fatto un gran lavoro, soprattutto c'è stato un cambio di mentalità. Questa è una squadra operaia, che sa cosa fare. Probabilmente prima c'era qualche soggetto non abbastanza coinvolto. Godin e Caceres? Non discuto il professionismo, ma nel corso della carriera di un giocatore ci sono momenti diversi, stagioni diverse, priorità e priorità. Ho sentito la moviola di Marelli: voglio fare i complimenti a Sozza che ha sostituito Mariani alla grande. Nonostante la partita fosse molto maschia l'ha tenuta bene, è bello venire qui a fare complimenti".