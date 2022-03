Cagliari, Deiola è la carta in più in mano a Mazzarri

CAGLIARI – Alessandro Deiola è diventato la pedina insostituibile di Walter Mazzarri. Il giustiziere del Torino, quello che col Napoli aveva sbagliato mira, domenica si è fatto perdonare con gli interessi. I tre punti conquistati dal Cagliari in casa dei granata portano, infatti, la sua firma indelebile. Un ragazzo che di strada ne ha percorsa tanta, uno che ha fatto gavetta tra prestiti in C e in B, dopo essere cresciuto nel vivaio sardo. Dopo tanti sacrifici è stato ripagato e ora ha spiccato il volo. Non era certo scontato che riuscisse a scalare le gerarchie rossoblù, ma senza uscire mai dalle righe, così come gli era stato insegnato nel settore giovanile del Cagliari, ha aspettato il suo momento per salire alla ribalta. E nella sua crescita, fondamentale è stato l’incontro con Walter Mazzarri che gli ha già affibbiato il soprannome brasiliano di Alessandrinho, ma soprattutto lo ha seguito passo dopo passo. E adesso, per il numero 14 rossoblù, non è che l’inizio di una nuova avventura.