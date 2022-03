Cagliari, al via l'iter per il nuovo stadio: "Inizio lavori a fine 2023"

CAGLIARI - Per il Cagliari il 1 marzo 2022 potrebbe essere uno di quei giorni da consegnare alla storia del club. La società del presidente Tommaso Giulini ha infatti mosso i primi, decisivi passi per dare il via alla costruzione del nuvo stadio, che sorgerà nel quartiere Sant'Elia del capuologo sardo: "Per il Nuovo Stadio, che chiamiamo ancora così per semplicità, usufruiremo sia del debito bancario che del contributo pubblico per la costruzione dell’opera, unitamente alla partnership con Unipol per i naming rights. Nei 50 anni di concessione - ha spiegato in una conferenza stampa appositamente convocata il numero uno del club isolano - l’obiettivo sarà rientrare dell’investimento attraverso le linee di ricavo previste dal Progetto Definitivo. Stiamo analizzando tutto al meglio perché non possiamo permetterci di sbagliare. Il momento storico non è semplice, soprattutto per ciò che riguarda l’aumento dei costi delle materie prime e le incertezze dei mercati, quindi vogliamo prenderci ancora qualche settimana. C’è un dialogo stretto e proficuo con le istituzioni, c’è bisogno dell’impegno di tutti. Parliamo di un obiettivo importante per tutta Cagliari e l’intera Sardegna, i concetti di sostenibilità, sardità e tecnologia saranno capisaldi come dal primo giorno di questa avventura".

"Inizio dei lavori a fine 2023" La società potra contare sull'appoggio delle istituzioni pubbliche, rappresentate nell'incontro con i media dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: "Il mio impegno - ha sottolineato il primo cittadino del capoluogo - è sempre stato quello di dare a Cagliari e alla Sardegna un nuovo stadio, all’interno del grande quartiere di Sant’Elia, completamente rigenerato e ricollegato alla città. Studieremo il progetto definitivo che il Cagliari Calcio ci consegnerà con celerità, esaminando nel dettaglio il piano economico-finanziario per poi bandire la gara per la costruzione. Se ognuno dei soggetti protagonisti rispetterà i termini e le condizioni necessarie, i lavori potranno partire per la fine del 2023: questa è la volontà di tutti. Al mio arrivo, di attuabile per la costruzione del nuovo stadio non c’era nulla di concreto, al di là della dichiarazione di pubblico interesse. Siamo partiti due anni fa e l'amministrazione e i suoi tecnici hanno fatto in pieno il proprio dovere. Abbiamo affrontato le problematiche del progetto definitivo offrendo la massima disponibilità al Cagliari Calcio e al Presidente Giulini, in un clima disteso e di grande stima reciproca. Ci è stato proposto un quadro di massima dei costi, valutando anche le variabili del caso perché l’area è della città ed è l’amministrazione in primis a dover curare gli interessi dei cagliaritani. Lo stadio assume immenso valore se strettamente collegato alla riqualificazione di Sant’Elia: si potrà creare sviluppo, attrazione, lavoro e indotto per tutta la comunità. L’area avrà una vocazione moderna e verde, svilupperemo le attività legate all’innovazione tecnologica, alla scienza, alla cultura e alla formazione, in stretta connessione con l’area sportiva di Monte Mixi. Avremo così un quartiere collegato alla città e una città intimamente legata al suo mare. Cagliari sarà più moderna, sostenibile e bella".