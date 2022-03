Cagliari bunker, tocca a Lovato alzare la diga

CAGLIARI - Matteo Lovato sarà chiamato a fare gli straordinari, al di là del fatto che al centro dell'attacco del Milan ci sia Ibrahimovic o Giroud. E Lovato, assieme a Goldaniga e Altare, dovrà contenere il terzo attacco del campionato (55 reti all'attivo). La difesa del Cagliari, che di reti ne ha incassate 53, potrebbe trovarsi di fronte la difficoltà aggiuntiva del ritorno in campo di Ibrahimovic dopo due mesi. Ma chiunque sia tra lo svedese o Giroud a guidare l'attacco rossonero, l’unica via d’uscita sarà riuscire a fermare la fase offensiva del Milan. E se i rossoneri lottano per lo Scudetto, il Cagliari deve assolutamente riprendere quella serie positiva che si è interrotta bruscamente con Lazio e Spezia. E così tocca a Lovato restituire coraggio al pacchetto difensivo: arrivato a gennaio in prestito dall'Atalanta, si è subito distinto a suon di buone prestazioni. E, vista la qualità degli avversari, sarà proibito anche il minimo errore: Lovato, assieme a Goldaniga e Altare, avrà l'incarico di alzare il muro davanti a Cragno.