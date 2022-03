Cagliari, un Ferguson per Mazzarri

CAGLIARI - Obiettivo primario la salvezza: e lì sono concentrati Mazzarri e la squadra. Tuttavia la società non smette di monitorare il mercato. Soprattutto a centrocampo sono rivolti gli sguardi per il futuro, un reparto che a lungo ha fatto i conti con le assenze ma che con i vicini rientri di Baselli e Rog può contribuire alla corsa salvezza. Le manovre per il prossimo campionato però non mancano: si parte dalle trattative per trattenere Joao Pedro, Pavoletti, Keità, Dalbert, Bellanova e Lovato, e poi sarà la volta degli innesti. E in quest'ottica si potrebbe concretizzare la pista che porta a Lewis Ferguson, classe '99 dell'Aberdeen, osservato speciale del club che lo segue con attenzione da quasi un anno per il dopo-Nandez. Sarà quest'ultimo ad essere l'ago della bilancia: il suo futuro in Sardegna non sembra scontato e Ferguson sarebbe il profilo giusto per sostituirlo. Nei prossimi giorni Tommaso Giulini incontrerà l'agente Bill McMurdo, ma l’ostacolo più grande sarò l'Aberdeen: il Cagliari offre 3.5 milioni, gli scozzesi sperano di raccoglierne almeno il doppio.