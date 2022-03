Cagliari, nodo rinnovi: su tutti c'è Joao Pedro

CAGLIARI - In casa Cagliari ci sono da risolvere le questioni rinnovi. Se Ceppitelli e Lykogiannis sembrano ormai lontani dal progetto tecnico rossoblù, la questione che presto dovrà essere affrontata è quella legata al futuro di Joao Pedro che ha ancora un altro anno in rossoblù. Conquistata la Nazionale, seppur nel periodo più brutto e complicato per gli Azzurri, il giocatore italo-brasiliano inizierà la prossima stagione in scadenza di contratto (giugno 2023) e dovrà iniziare a pensare al suo futuro. Bomber da doppia cifra nelle ultime stagioni, il numero 10 rossoblù ha dimostrato di essere determinante per la formazione isolana. Resta in bilico anche la posizione di Daniele Baselli, che ha firmato un accordo fino a giugno 2022 con una opzione di rinnovo automatico per un altro anno in caso di salvezza.