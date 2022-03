Cagliari, Rog e Baselli per un centrocampo da battaglia

CAGLIARI - Due nuovi innesti per Mazzarri, nella corsa finale alla salvezza: Rog e Baselli sono pronti a dare il proprio contributo nel centrocampo rossoblù. Nel reparto, che è stato orfano di Nandez, chi è sceso in campo ha fatto quello che ha potuto, spesso poco supportato dal resto della squadra, per reggere l'urto degli avversari. Lì le assenze hanno pesato e non a caso dal mercato è arrivato Baselli e ora si accelera per dare a Mazzarri anche un Rog in condizione. Il primo arrivato dal Torino, è stato rallentato prima da un problema alla caviglia, poi dal Covid. Il secondo è fermo da quasi un anno e mezzo. Saranno loro ad avere il doppio compito di guidare l'assalto salvezza e di dare fiato a chi ha tirato la carretta sin qui, con Deiola, Grassi, Dalbert e Marin (positivo al Covid in nazionale), praticamente sempre presenti. Pedine fresche e importanti: Baselli e Rog saranno presto due armi in più nella corsa alla salvezza.