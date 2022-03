Cagliari, Joao Pedro: serve un gol per tornare a volare

CAGLIARI - Dopo averci provato con la Nazionale italiana, Joao Pedro torna a concentrarsi sul Cagliari, che aspetta anche le sue reti per la corsa salvezza, a partire dalla gara con l'Udinese. La sua doppia nazionalità gli ha consentito di accarezzare il sogno azzurro, ma nel momento più delicato per l'Italia. Alla luce della rifondazione, non sarà facile per Joao Pedro restare nel giro, ma è vero che il giocatore è specialista in miracoli. Al Cagliari le sue reti hanno contribuito in maniera importante alle sorti dela squadra. Peccato che proprio in concomitanza con la chiama azzurra sia calato il suo rendimento: negli ultimi due mesi Joao Pedro è rimasto a secco. Per riaccendersi, serve quindi una scintilla, un gol e la gara contro l'Udinese sarebbe l'occasione migliore. Senza dimenticare che i firulani, dopo Sampdoria e Roma, sono la sua vittima preferita, con 5 reti. E, tra sogno azzurro e prospettiva salvezza, i gol servono sia a Joao Pedro, sia al Cagliari.