Cagliari, il viaggio della speranza

CAGLIARI - E' tornata improvvisamente in salita la via della salvezza per Cagliari che ora non può più permettersi passi falsi perché dopo le 5 sconfitte consecutive si è dilapidato il tesoretto accumulato nella ripartenza del 2022. Mancano quattro partite da non sbagliare, contro Verona, Salernitana, Inter e Venezia, ma non solo: serve cambiare passo da subito e vedere una squadra che non si tiri indietro quando c'è da lottare su ogni pallone. Insomma, mostrare segnali decisamente differenti rispetto alle gare con Spezia, Udinese e Genoa. Quest'ultimo è tornato in corsa e guarda con coraggio al derby con la Sampdoria. E ora comincia il viaggio, fatto di quattro tappe fondamentali. Dopo il Verona il Cagliari (che in mezzo affronta anche l'Inter) dovrà giocarsi gli scontri diretti in casa di Salernitana e Venezia: con entrambe i rossoblù all'andata hanno pareggiato 1-1. Nel computo, da calcolare in vista di eventuali arrivi alla pari, degli scontri diretti, al momento, è favorevole solo il ruolino con la Samp, mentre con il Genoa sono arrivate due sconfitte. E ora non sono più concessi bonus: se un minimo di vantaggio in classifica c'è, occorrerà mantenerlo fino alla fine con quattro prestazioni all'altezza, con l'obiettivo di fare punti.