Cagliari, ufficiale: Mazzarri è stato esonerato

CAGLIARI - Ora è ufficiale: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano è stato esonerato a seguito della sconfitta interna con il Verona, la settima nelle ultime otto gare. Al suo posto, per le ultime tre giornate di campionato, ci sarà molto probabilmente Alessandro Agostini, ex difensore rossoblù e in questa stagione allenatore della Primavera, ma sull'avvicendamento si attende ancora la conferma da parte del club. Mazzarri era subentrato a Leonardo Semplici, esonerato dopo tre giornate di campionato.