Cagliari, rabbia Giulini in tv: si infuria e lascia l'intervista

Giulini: "A inizio settimana avete detto che Capozucca era già al Genoa e che andava via in qualsiasi caso e che Agostini sarebbe rimasto l'allenatore del Cagliari solo all’1%. In sostanza ci sarebbe stata una smobilitazione generale e che andavamo via tutti. Diciamo che un po’ di gente non ci ha tanto voluto bene in questa settimana e che invece sarebbe stato molto importante preparare bene questa partita così delicata".

Caressa: "Non è mancato un po’ di spirito sardo e un pizzico di cattiveria? Stasera avete sprecato un’occasione clamorosa!"

Giulini: "Caressa, guarda a te non rispondo perché tu sei stato il primo a farci l’infamata la settimana scorsa quindi non ho niente da dirti".

Caressa: "Prego?"

Giulini: "Lo sai benissimo ed è inutile che te lo dica. La settimana scorsa hai detto senza verificare e senza chiedere a nessuno che il Cagliari stava passando di proprietà e che il sottoscritto stava cedendo il club. Avresti dovuto verificare".

Caressa: "Ho riportato ieri una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano controllato. Non è un’infamata. Se un giornalista ha un’informazione da alcune sue fonti la dice. Se lei ritiene che l’informazione sia un’infamata, allora sarò chiaro anche io come è stato chiaro lei. Se lei pensa che riportare una notizia da un giornalista sia un’infamata alla società allora mi spiego tante cose che non sono andate quest’anno al Cagliari: evidentemente ha una visione del mondo che non è tanto attuale. Noi abbiamo tra l’altro sempre difeso il Cagliari in questa stagione. Allora le chiedo anche se tre cambi di allenatore sono stati utili oppure se sono una delle cause della retrocessione".

Giulini: "Con la massima serenità insisto nel dire che le notizie sul sottoscritto e quelle su Capozucca e Agostini che non arrivano da Sky sono state tre cose che in una settimana così importante hanno influito negativamente…"

Caressa: "Sì, certo: allora sarà stata colpa nostra che siete retrocessi".

Giulini: “Sì certo” a me non lo dici, è chiaro?" (Sbattendo a terra l’auricolare e andandosene via visibilmente innervosito).