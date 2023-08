Coppa Italia, Cagliari-Palermo è il "derby" di Ranieri

Cagliari, dentro o fuori

Una gara che non ammette errori perché in palio ci sono i sedicesimi di finale dove, ad aspettare la vincente della sfida di questa sera, c’è già l’Udinese. «Sarà un derby per noi». Così lo ha definito il tecnico cagliaritano che non ha usato mezzi termini per definire l’importante dei novanta (o forse di più) minuti. Ci sarà da conquistare il successo, il passaggio del turno ma soprattutto confermare i progressi fatti registrare da una squadra che è alla ricerca della massima forma. Il gap con la massima serie del gruppo vincente della passata stagione è ancora tutto da verificare, ma Ranieri ha già promesso che i suoi ci metteranno tutto l’impegno. Ha perso tre pedine importanti come Lapadula, Mancosu e Rog e ancora mancano dei tasselli per completare l’organico. La non perfetta condizione atletica di alcuni rossoblù (Shomurodov e Jankto su tutti) completa il quadro di una squadra non certo al top. Ci vorrà un po’ di tempo e qualche innesto mirato. Senza contare gli infortuni che lo hanno privato di alcune tra le pedine più importanti a sua disposizione.

Cagliari, le scelte di Ranieri

Al netto di tutti i discorsi e senza andare a cercare alibi, il tecnico cagliaritano ha cercato di motivare al massimo il gruppo non solo perché il Palermo arriverà con il dente particolarmente avvelenato (la sconfitta della Unipol Domus nella passata stagione ha di fatto tagliato fuori i siciliani dalla corsa promozione), ma anche perché c’è un successo da conquistare con le unghie e con i denti. Approfittando di un pubblico che, così come durante la marcia trionfale di qualche mese fa, far à la sua parte. I tagliandi andati a ruba per la gara di oggi hanno portato il club ad aprire anche la Curva Sud, inizialmente chiusa. Ed è facile immaginare che anche oggi ci sarà il tutto esaurito. E il tecnico proverà a mandare in campo la miglior formazione possibile. Con Scuffet in porta e una difesa che avrà nel solo Augello l’elemento di novità. Centrocampo in fermento con Sulemana che potrebbe essere subito protagonista , ma le incognit e più grosse arrivano dall’attacco. Con Shomurodov non ancora al top, difficilmente Ranieri rischierà la coppia Pavoletti-Luvumbo dal primo minuto. Ecco che in questo quadro, Oristanio si è fatto avanti per strappare una maglia dal primo minuto , anche se la decisione dell’allenatore romano arriverà solo oggi a poche ore dal fischio d’inizio.