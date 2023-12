Ranieri è una furia dopo Lazio-Cagliari: “Perché il Var, che c'entra?”

ROMA - " Non capisco perché il Var sia entrato in questo discorso, che c’entra il Var? Stavamo fuori dall’area di rigore, l’arbitro ha fischiato? Benissimo e non voglio parlare del fallo, ma perché il var deve entrare in contatto con l’arbitro e far vedere che il portiere forse sta dentro, forse sta fuori, c’è troppa distanza". Così l'allenatore del Cagliari , Claudio Ranieri , dopo la sconfitta del Cagliari contro la Lazio all'Olimpico e sull'episodio relativo all'espulsione di Makoumbou al 27' del primo tempo che ha complicato il piano partita del tecnico romano: "Che ne sappiamo noi? Ha fischiato, basta, il Var non deve entrare. Assolutissimamente. Non avevo rivisto il fallo, ma per come è arbitrata la partita, questo è un fallo? Perché se è così va bene, allora fischiamo il fallo anche sul mio giocatore quando abbiamo subito il gol ", attacca Ranieri .

Ranieri: "Chi sta al Var deve aiutare l'arbitro"

L'allenatore del Cagliari ritorna immediatamente sui suoi passi, abbassando i toni del post-partita: "Non voglio entrare in queste polemiche perché non servono a niente. Abbiamo perso, punto e basta. Non ho avuto il giocatore in questa partita e non lo avrò nemmeno nella prossima, molto importante". Secondo il tecnico romano "chi sta al Var deve aiutare l’arbitro, ma non aiutarlo a sbagliare".

Ranieri: "Pedro? Ecco cosa gli ho detto..."

Sull’abbraccio con l'ex giocatore del Barcellona a fine partita, l'allenatore del Cagliari svela: "Gli ho detto alcune parolacce… Con lui lo posso fare, sa che scherzo ci conosciamo da tanto tempo, una grande persona", scherza il tecnico dei sardi che, sul convulso finale di gara, spiega: "Non ero nervoso, stimolavo i miei giocatori. L’avevo detto: portiamo la partita fino alla fine in bilico poi ci giochiamo il tutto per tutto. Abbiamo avuto due palle gol, purtroppo non è voluta entrare".