Nella scuola Riva dove tra i talenti sbocciò Barella

CAGLIARI - Dopo il Rombo di Tuono sui campi di Serie A, spuntò il sereno lontano dai riflettori. Dopo aver sfidato il vento, il tempo e pure la storia, arrivò finalmente la pace con le sembianze di un campetto in terra battuta dove riavvolgere il nastro dei sogni. Nell’età adulta e pure nella vecchiaia, Gigi Riva visitava ogni giorno i bambini della sua scuola calcio, la prima riconosciuta ufficialmente da Federcalcio e Coni nel lontano 1976. Una piccola isola felice dentro una grande isola che lui non ha mai smesso di chiamare casa. Poco prima di appendere gli scarpini al chiodo, Riva intuì che il talento dei sardi dovesse concentrarsi in un unico luogo: andò a cercarlo ovunque, da Cagliari a Oristano, da Sassari a Nuoro e fino a Olbia, viaggiando lungo la costa e setacciando pure l’entroterra. «Allora prevaleva in me, sportivo professionista ancora in attività, la finalità più prettamente tecnico-agonistica. Insomma, l’idea di poter formare soprattutto calciatori» il suo racconto. «Ma ben presto capii che quell’iniziativa, al contrario, doveva esulare dalla ricerca del campione e, invece, doveva porsi come finalità primaria quella di assecondare la crescita dei giovani sotto l’aspetto educativo e sociale, attraverso un’attività sportiva che li aiutasse a star meglio con se stessi e con gli altri». Tenne a questo vivaio - chiamato con il suo nome - come a una famiglia: lo volle, lo protesse, lo custodì e lo migliorò nel tempo, affinché diventasse la sua eredità d’amore per il gioco e una forma di riconoscenza nei confronti di quel popolo che l’aveva adottato.