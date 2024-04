Indomabile Cagliari, strepitosa rimonta sull'Inter firmata da due irriducibili: Viola e Ranieri

Il 10 febbraio scorso, la Lazio aveva battuto il Cagliari alla Domus Arena, precipitando i rossoblù sul fondo della classifica. Dopo quella sconfitta, la quarta consecutiva, Claudio Ranieri aveva rassegnato le dimissioni, convinto che la squadra avesse bisogno di una scossa. Ma la squadra gli disse: non se ne parla, lei resta con noi. Lei ci ha riportato in Serie A, insieme con lei ci salveremo. Sono trascorsi, due mesi: dopo la Lazio, il Cagliari ha pareggiato con il Napoli e l'Udinese, ha battuto l'Empoli e la Salernitana, ha perso solo a Monza, ha pareggiato con il Verona, ha battuto l'Atalanta e, nella trentaduesima giornata, incurante degli sfavori del pronostico, ha pareggiato in casa dell'Inter, capolista lanciatissima verso il ventesimo scudetto, rimontandola per due volte davanti a 72 mila spettatori. L'Inter in casa aveva pareggiato una volta sola (con il Napoli, il 17 marzo; l'unica sconfitta risale addirittura al 27 settembre, con il Sassuolo). Con i rossoblù, dopo essere passata due volte in vantaggio si era illusa di avere in tasca sia la vittoria sia quei due risultati utili su tre per l'aritmetica conquista del tricolore, da coronare il 22 aprile, nel derby. Invece, se la Beneamata vorrà laurearsi campione d'Italia proprio in casa del Diavolo, dovrà batterlo.