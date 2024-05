"Mi auguro di essere ricordato come una persona positiva, che ha chiesto aiuto ai sardi. Senza di loro non ce l'avremmo fatta": così Claudio Ranieri ha annunciato il suo addio al calcio e al Cagliari dopo aver conquistato la salvezza con i rossoblù. Il Corriere dello Sport per omaggiare Sir Claudio ha preparato una prima pagina speciale per la Sardegna. "Grazie artista" e una dedica speciale per l'allenatore che domani contro la Fiorentina siederà in panchina per l'ultima volta.