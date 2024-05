Nandez, addio al Cagliari in lacrime. Ufficiale: firma per l'Al-Qadsiah

CAGLIARI - Claudio Ranieri, ma non solo. Il Cagliari saluta anche Nahitan Nández , centrocampista uruguaiano protagonista delle ultime cinque stagioni in Sardegna . Al termine della sfida persa contro la Fiorentina - a margine della festa salvezza - il giocatore ha salutato in lacrime i propri tifosi. Dopo 165 partite in maglia rossoblù , l’ex giocatore di Penarol e Boca Juniors lascia il campionato italiano.

Il video messaggio di Nandez ai cagliaritani

Il calciatore ha scelto di congedarsi con un video messaggio dai propri tifosi, con un post molto toccante: “Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato - afferma il giocatore - faccio questo video per ringraziarvi. Sono stati cinque anni troppo belli, sono arrivato a Cagliari che ero un ragazzino, me ne vado che sono un uomo. Un uruguaiano, ma anche un uomo sardo. E’ molto difficile fare questo saluto, lascio un pezzo di cuore in questa città meravigliosa: non è un addio, ma un arrivederci. Come sempre ho detto, ho mantenuto la parola: non giocherò mai contro il Cagliari, potete stare tranquilli. Il Cagliari per me resta una squadra speciale, sarà la mia unica squadra in Italia. Tiferò per sempre per il Cagliari, un bacio grande, grazie mille!”. Nandez ha trovato un accordo con il club saudita dell’Al-Qadsiah.