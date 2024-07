Cagliari, Nicola si presenta: "Questa piazza mi ha sempre coinvolto. Su Ranieri..."

Davide Nicola si presenta. Conferenza stampa per il nuovo allenatore del Cagliari che ha svelato: "Non ho lasciato l'Empoli, ho accettato il Cagliari: era un desiderio latente da quando ho iniziato ad allenare . Questa è sempre stata una piazza che mi ha coinvolto, da fuori. Ora sono dentro".

Cosa ha detto Nicola su Ranieri?

Parole d'elogio per Claudio Ranieri che ha lasciato a fine stagione annunciando l'addio ai club: "Persona e carriera sono ineguagliabili. Sono a Cagliari, a parte il desiderio latente, anche convinto dal fatto che ci sia stato un grande allenatore come lui". Per il suo Cagliari gli obiettivi sono chiari e Nicola li svela: "Consolidare il progetto e rimanere in Serie A sarebbe già importante. Penso che l'ambizione sia insita in ognuno di noi, ma va contestualizzata: si guardano le stelle ma con i piedi piantati per terra. Prima ci salviamo e meglio è".