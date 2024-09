Pully, chi è la mascotte del Cagliari e perché è così virale sui social

CAGLIARI - Momento complicato in casa Cagliari. Reduce dal pesante ko interno di ieri contro l'Empoli, la squadra rossoblù andrà in ritiro per cercare di invertire la rotta e abbandonare il penultimo posto in classifica, frutto di soli due punti raccolti nelle prime cinque uscite stagionali. Al termine del match contro i toscani di D'Aversa, Pavoletti e compagni si sono presentati sotto la curva nord, feudo del tifo cagliaritano, a prendersi la contestazione dopo la terza sconfitta all'Unipol Domus Arena. I giocatori rossoblù e mister Nicola hanno chiesto scusa ai tifosi per l'ennesima sconfitta: tra loro c'è anche Pully, la mascotte del club sardo, diventato celebre sui social.