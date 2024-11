Inaugurata a Mandas la prima piazza intitolata a Gigi Riva

Mandas ricorda Gigi Riva. A pochi giorni di distanza dal 7 novembre, data in cui "Rombo di tuono" avrebbe compiuto ottanta anni, il comune sardo ha inaugurato la prima piazza "Gigi Riva", oltre che svelare una statua dedicata all'ex calciatore. All'inaugurazione, oltre al sindaco Umberto Oppus, presenti anche il figlio Mauro Riva e alcuni ex calciatori del Cagliari, come il portiere Renato Copparoni (in foto).