Cagliari-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Una partita che si prospetta già molto delicata per quanto riguarda la zona bassa della classifica , quella tra Cagliari e Verona , che aprirà la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoblù, 11 punti in classifica (uno di vantaggio rispetto alla zona retrocessione) sono reduci dal pareggio contro il Genoa, mentre il Verona ha passato una settimana in ritiro in seguito alla pesante sconfitta subita contro l'Inter.

Cagliari-Verona, l'orario

Cagliari-Verona andrà in scena oggi, venerdì 29 novembre, alle ore 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Verona in diretta tv

Cagliari-Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport,. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, sul canale 251 di Sky e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Cagliari-Verona in streaming

Cagliari-Verna sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dall'Unipol Domus.