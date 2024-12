Jankto, il bacio sotto l'albero al compagno: è stato il primo calciatore a fare coming out

Jakub Jankto non vuole nascondersi. Il centrocampista del Cagliari a marzo del 2023, quando giocava nello Sparta Praga, era stato il primo calciatore gay a fare coming out. Oggi ha postato una storia in cui bacia il suo compagno davanti all’albero di Natale. "We Wish you a Merry Christmas", il messaggio per i tifosi del Cagliari e i suoi follower. “Ho fatto coming out prima per me stesso - aveva detto Jankto a Sky Tg 24 - e poi per aiutare gli altri. Lo sapevo sin da piccolo, però tendi a dire sempre che puoi continuare in qualche maniera. Possiamo dire che il mondo calcistico è un po’ omofobo, l’ho detto tante volte e lo sappiamo tutti, però mi è venuto improvvisamente, non era qualcosa di programmato. Mi è venuto così e non mi dispiace di averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo di questo”. Adesso la sfida di Jankto è tornare in campo. Con il Cagliari non ha collezionato nemmeno un minuto dall'inizio della stagione. Sabato all'Unipol Domus Arena arriva l'Inter, chissà se riuscirà a trovare spazio.