Obert blindato fino al 2029: "Sento Cagliari sempre più mia"

Volto da liceale, giacca blu, girocollo rosso, sorriso un po’ stranito. Adam Obert con in mano la maglia del Cagliari. Il numero? 2029. Ovvero, il rinnovo del contratto di un futuro che è già presente. «Sono contento, mi sento sempre più parte di questo club. Più passa il tempo, più sono vicino a città, squadra e tifosi» dice il difensore per l’accordo che lo lancia nel calcio che conta. Un po’ come levare le rotelle dalla ruota posteriore della bici. Da ieri, Adam balla da solo. Mancino, classe 2002, nato a Bratislava, accelera: «Sono arrivato qui, mi sentivo bambino. Sono giovane, so che devo e posso ancora migliorare. Ma intanto, ringrazio compagni e allenatori». Crescita senza clamori, lavoro e grinta. Più i consigli di Mina , Luperto, Augello e Dossena.

Obert, gli inizi

A Genova con i colori della Sampdoria. Ha 16 anni. Il Cagliari lo cattura nel 2021. Da allora, pane e Quattro mori. L’esordio nella Primavera, il Lecce dall’altra parte del campo. Obert colpisce per eleganza e forza fisica. Deve crescere, è acerbo ma ci sta. Il tempo sarà galantuomo: chiude con 18 gettoni e una rete. La Primavera conquista i playoff e sfiora la finale scudetto. Adam non perde tempo. Mette naso in prima squadra, il debutto in A a Firenze risale al 24 ottobre. Ha appena 19 anni. Saranno otto, tra campionato e Coppa Italia, le sue presenze. Claudio Ranieri, che qualcuno l’ha svezzato, lo tiene d’occhio. Tanto che è uno dei protagonisti, con 35 gare, della risalita in A. Sir Claudio aveva visto giusto. Non a caso sono venti i gettoni del difensore nel torneo chiuso con la salvezza. «Le soddisfazioni? L’esordio in A, la partita di Bari, l’affetto della gente. Sono indeciso tra la salvezza dell’anno scorso e il gol al Lecce». Il Cagliari, dunque. Ma anche con la maglia del suo paese Obert ha bruciato tappe e pagelle: oltre alle tredici gare con l’Under 21, ha debuttato il 20 novembre del 2022 con la Nazionale maggiore. Vanta undici match, incluse le due partite in Germania all’Europeo 2024.

Il Cagliari crede in Obert

Adesso, con la testa giusta per le due fasi chieste da Nicola, Obert ha messo la freccia. «Abbiamo avuto momenti positivi e negativi, c’è tanto da fare e da migliorare». Ed è facile estrarre le perle che hanno contribuito al colpaccio di Monza e al poker calato alla Domus con il Lecce. Al Brianteo il difensore firma l’assist per il 2-1: recupero palla in difesa, cavalcata e verticalizzazione per Piccoli che fulmina Turati. Con l’undici di Giampaolo scocca un sinistro a giro che inchioda Falcone. Il suo primo gol da professionista, di fronte ai sedicimila della Domus in delirio. Quattordici presenze, una strada che pare tracciata. Sì, per il rinnovo contrattuale fino al 2029, giacca e collo-alto ci stanno bene. Per i sorrisi spavaldi ci sarà tempo