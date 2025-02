Makoumbou esclusivo: "Il Cagliari, il razzismo e l'amore: vi racconto tutto di me”

CAGLIARI - Antoine Makoumbou ti lascia di stucco. Parla di argomenti spinosi con leggerezza e profondità allo stesso tempo e non ha paura a dispiegare il suo sorriso coinvolgente anche nei passaggi difficili del discorso. Arriva “scortato” da Vito Pascale, collaboratore tecnico di Nicola, per far tradurre dal francese alcune sfumature del ragionamento. Ma l’italiano non gli è estraneo, capisce al volo le domand