Il Cagliari omaggia Gigi Riva: la coreografia speciale con le bandiere dei 4 Mori

Sarà un clima infuocatissimo quello che ci sarà domenica alle 15 all'Unipol Domus per Cagliari-Monza. La sfida, 30esima giornata di Serie A, è già sold out con il club sardo che avrà tutto lo stadio a spingerlo verso una vittoria che vale t re punti preziosissimi in ottica salvezza , visto il 15° posto in classifica . I rossoblu sono i favoriti alla vigilia: imbattuti nelle ultime sette partite casalinghe contro i brianzoli tra Serie A e Serie B, grazie a due vittorie e cinque pareggi dal 1984 a oggi. La squadra di Nicola dovrà dare spettacolo in campo, mentre sulle tribune ci penseranno i tifosi , oltre 20mila spettatori insieme alla mascotte Pully, a colorare con le bandiere dei 4 Mori l'intero "fortino isolano" per creare una coreografia mozzafiato.

La coreografia con le bandiere per Gigi Riva

Il messaggio pubblicato sui gruppi deti tifosi del Cagliari sta facendo il giro dei social: tutti i tifosi dovranno armarsi di bandiera dei 4 Mori e sventolarla per ricordare dall'11' in poi, la leggenda Gigi Riva. In occasione della Partita fondamentale di domenica tra il Cagliari e il Monza, importantissima per il futuro della nostra amata squadra e dei nostri colori rossoblu. Noi della CURVA SUD , stiamo organizzando una coreografia con centinaia e centinaia di bandierine dei 4 Mori (oltre 700) da distribuire a tutti i tifosi per poterle sbandierare all'entrata in campo delle squadre, all 11° minuto di gioco per ricordare il nostro grande GIGI RIVA e durante tutta la partita. Troverete gli addetti alla distribuzione delle stesse, nella zona di pre filtraggio dell'entrata della Curva Sud. Siate protagonisti anche voi con noi!!!! Aiutateci...., con un vostro piccolo contributo, ci aiuterete a fare grande la nostra curva. L'immagine che daremo a tutta l'Italia, sarà tanta roba. Oltretutto, alla fine ve le portate a casa , quale ricordo di una giornata " speriamo "iIndimenticabile e decisiva", si legge nella nota diffusa dalla Curva Sud.