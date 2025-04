Barella va a tifare il cognato nel Cagliari Primavera. E il discorso commuove tutti

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha seguito da vicino il successo del Cagliari Primavera nella finale di Coppa Italia contro il Milan. La gara si è disputata all' Arena Gianni Brera di Milano. Barella, reduce dal successo dell'Inter a Monaco contro il Bayern, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, si è complimentato con i calciatori del club sardo al termine della sfida, ricordando la sua esperienza con la maglia rossoblù.

Barella e il discorso ai giocatori del Cagliari

"Avete fatto la storia. Io ci ho provato tanti anni e non ci sono riuscito, sono contento per tutti voi: avete realizzato uno dei miei sogni con questa maglia". Barella ha ricordato la sua esperienza nelle giovanili del Cagliari, squadra con la quale ha esordito in serie A. Ma la sua presenza sugli spalti era legata anche ad una vicenda familiare. La sorella Martina è infatti fidanzata con il capitano della squadra sarda Alessandro Vinciguerra, autore di uno dei gol che hanno deciso la finale.