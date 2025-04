Il Cagliari ospita la Viola, la Torres il Carpi: complimenti al fair play dei club sardi

Il rinvio di 72 ore delle partite, deciso in segno di rispetto per la morte di Francesco, aveva causato notevoli problemi logistici alla Fiorentina e agli emiliani. Sono stati risolti dall'ospitalità delle due società dell'isola che non ci hanno pensato un attimo a spalancare le porte agli ospiti