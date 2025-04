Bambino piange al gol di Pavoletti: la reazione dell'attaccante del Cagliari quando lo vede commuove tutti  

Una bella pagina di sport allo stadio Bentegodi . Il Cagliari ha battuto 2-0 il Verona nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A . Quando Leonardo Pavoletti ha sbloccato la partita alla mezz'ora, segnando il primo dei suoi due gol di serata, le telecamere di Sky hanno inquadrato un piccolo tifoso dei sardi: Davide , in lacrime per la gioia.

La maglia di Pavoletti indossata con orgoglio e l'abbraccio finale: che gioia per il piccolo Davide!

La maglia del suo Cagliari indosso, le mani sugli occhi e l'emozione difficile da trattenere per la vittoria che ha permesso alla sua squadra del cuore di ipotecare la salvezza. Pronta la consolazione di papà Maurizio. A quel punto Davide ha mostrato, orgoglioso, il nome sul retro della sua maglia: Pavoletti. Un gesto tenero e spontaneo che non poteva avere un coronamento migliore: Davide ha potuto incontrare Pavoletti prima della partenza del Cagliari per il viaggio di ritorno. Pavoletti lo ha abbracciato, stretto a sé, sorridente, coronando una giornata indimenticabile: per sé stesso, il Cagliari e il piccolo Davide.