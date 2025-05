Cagliari, Nicola resta un rebus: non scontata la conferma, i possibili sostituti

La pausa di riflessione è agli sgoccioli. Martedì è previsto il vertice Giulini-Bonato-Nicola che chiarirà l’assetto della guida tecnica del Cagliari . Difficile fare previsioni, ma la conferma dell’allenatore che ha portato la squadra in salvo con una giornata d’anticipo non è scontata. In caso di cambio, in corsa ci sono Vanoli, prossimo a lasciare il Torino, e Pisacane, il tecnico della Primavera che ha conquistato la storica vittoria della Coppa Italia.

La conferma di Nicola: i pro per il sì

La permanenza in Serie A è uno dei punti a favore di Davide Nicola. E’ stata una stagione di alti e bassi, di qualche incertezza tattica (prima il 3-5-2, poi il 4-4-1-1, quindi di nuovo il 3-5-2), di prestazioni sconcertanti (lo 0-2 casalingo con l’Empoli e la brutta prova di Venezia bruciano ancora), ma Nicola ha tenuto sempre il Cagliari in linea di galleggiamento e la classifica non ha mai assunto aspetti preoccupanti. Inoltre, il gruppo ha dimostrato compattezza e fiducia nello staff tecnico, lavorando e comportandosi in maniera impeccabile. Qualche mugugno ci sarà anche stato (nessuna squadra ne è immune), ma sono stati trascurabili. In definitiva, il Cagliari si è salvato con maggiore serenità della stagione precedente, ha valorizzato molti calciatori, mantenendo l’equilibrio del monte ingaggi, come la società si era prefissata nel novembre del 2022, quando venne deciso un riassetto finanziario.

Il Cagliari e il cambio di panchina: i contro

Dalla società filtra una certa insofferenza perché da febbraio/marzo è venuta un po’ meno una certa proposta di calcio e perché sono rimasti nell’ombra tre giovani sui quali il club punta: Obert, Prati e Gaetano. Argomenti che saranno oggetto delle valutazioni nel corso del vertice della prossima settimana. Sul tappeto anche il feeling tra presidente e allenatore. Se la voglia di stare insieme si è affievolita, separarsi potrebbe essere la soluzione, anche per evitare decisioni traumatiche a campionato in corso. Paolo Vanoli, inseguito l’anno scorso prima che firmasse per il Torino, ha salutato tutti e svuotato l’armadietto al Filadelfia, chiaro segno che è in arrivo l’esonero. La frattura con Cairo si è verificata durante il campionato e l’ormai ex tecnico granata ci ha messo il carico pesante, attaccando la proprietà in conferenza stampa. In alternativa, Fabio Pisacane, molto stimato da Giulini, che con la Primavera ha conquistato la Coppa Italia e sfiorato i playoff scudetto.

Il ritiro del Cagliari

Per intanto, il Cagliari ha ufficializzato la sede del ritiro, che sarà a Ponte di Legno (Brescia). Dopo i primi giorni di test e visite a Assemini, la squadra raggiungerà la Lombardia il 13 luglio per lavorare nel campo comunale di Temù fino al 22. «Ponte di Legno rappresenta la cornice ideale per iniziare al meglio la nuova stagione», spiega il direttore generale rossoblù, Stefano Melis. «Saremo felicissimi di ritrovare tanti nostri tifosi che ogni anno ci seguono con passione anche lontano dalla Sardegna».