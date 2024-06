Como, Varane è già in città: Fabregas in pressing

I p Raphael Varane, il difensore francese svincolatosi dal Negli ultimi giorni sono stati chiusi gli affari per Dossena e Belotti, rispettivamente con Cagliari e Roma puntellando difesa e attacco, ma la morsa si è stretta anche tra i pali per acquistare Pau Lopez del Marsiglia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Insomma un mix di qualità ed esperienza per provare, fin da subito, a recitare un ruolo da protagonisti in Serie A. aperoni della Serie A fanno sul serio. A Como le cose in grande sembrano essere all’ordine del giorno, dopo che ieri in città è stato avvistato, il difensore francese svincolatosi dal Manchester United che potrebbe trasferirsi in Italia qualora trovasse l’intesa con la società lariana. Si parla di cose in grande e non potrebbe essere altrimenti, visto che i proprietari indonesiani - i fratelli Hartono - sono diventati a tutti gli effetti i più ricchi della massima serie dopo la promozione del 10 maggio scorso, arrivata a 21 anni di distanza dall’ultima volta e a cinque anni dallo sbarco in riva al lago dei nuovi dirigenti. Inevitabilmente il Como sta movimentando il mercato italiano e l’exploit potrebbe essere soltanto all’inizio.ma la morsa si è stretta anche tra i pali per acquistare Pau Lopez del Marsiglia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Insomma un mix di qualità ed esperienza per provare, fin da subito, a recitare un ruolo da protagonisti in Serie A.



Como, le idee chiare sul mercato

E proprio il nome di Fabregas è senza dubbio un valore aggiunto di assoluto livello che rende sempre più prestigioso un progetto nel pieno della scalata verso vette altissime. L'ex centrocampista lo conferma nell'intervista rilasciata ad As: «Ho le idee chiare, credo molto nei miei giocatori e lavoreremo sodo. La mia filosofia? Mi ispiro a Wenger e Guardiola, ma ho preso come riferimento anche Xabi Alonso perché sta facendo un lavoro incredibile». Uno dei primi arrivati, il Gallo Belotti, non a caso ha citato l'ex campione di Così come per il tentativo di convincere Varane, per il quale grazie al carisma un ruolo decisivo nelle trattative lo sta giocando Cesc Fabregas. Lo spagnolo, che la prossima stagione sarà ufficialmente alla guida della squadra grazie al patentino di allenatore e non più all'ombra del gallese Osian Roberts, è molto attivo nella ricerca dei rinforzi per affrontare il massimo campionato. Arsenal e Barcellona sottolineando una volta di più un ruolo che va oltre quello di semplice allenatore: «Sono stato colpito dal progetto molto ambizioso. La sua mentalità si sposa perfettamente con ciò che cerco in questo momento per me».

Como, i nomi forti