Cutrone pubblica i commenti shock per il rigore sbagliato: "Basta leoni da tastiera"

Cutrone, la denuncia social dopo il rigore sbagliato

Penalty che sarebbe potuto valere il pareggio e un punto importante per i lombardi in chiave salvezza. Errore che però non vale assolutamente l'odio ricevuto dall'attaccante sui social. Cutrone ha denunciato tutto pubblicando una storia sul suo profilo Instagram con lo screen di un commento. L'ex Milan ha scritto: "Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri".