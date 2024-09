Varane si ritira, addio al calcio: messaggio da brividi e annuncio sul futuro al Como

“Dicono che tutte le cose belle devono finire. Nella mia carriera ho affrontato molte sfide, sono salito in cima a ogni occasione, quasi tutto doveva essere impossibile. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno una vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e un senso di appagamento che annuncio il mio ritiro dal gioco che tutti amiamo" . Inizia così una lettera da brividi che il Como rende nota sui canali social. Le parole sono di Raphael Varane che si arrende ai troppi infortuni e dice addio al calcio giocato. Lo fa pochi mesi dopo il suo arrivo a Como da svincolato. Era pronto a ricominciare ma, frenato da nuovi problemi fisici ed escluso dalla lista per la Serie A, ha deciso di dire stop all'età di 31 anni.

Varane e il doppio annuncio via social

"Mi pongo ai massimi standard, voglio uscire forte, non solo aggrapparmi al gioco. Ci vuole una grande dose di coraggio per ascoltare il tuo cuore e il tuo istinto. Desiderio e bisogni sono due cose diverse. Sono caduto e risorto mille volte, e questa volta è il momento di fermarmi e appendere gli scarpini al chiodo". Il centrale ex Real Madrid e Manchester United aggiunge: "Ho vinto più di quanto avrei mai potuto sognare, ma al di là dei riconoscimenti e dei trofei, sono orgoglioso del fatto che, non importa cosa, ho mantenuto i miei principi di sincerità e ho cercato di lasciare ogni luogo migliore di come l'ho trovato. Spero di avervi resi tutti orgogliosi". Infine un annuncio: "E così, una nuova vita inizia fuori dal campo. Resterò con il Como. Solo senza usare i miei scarpini e parastinchi. Qualcosa di cui non vedo l'ora di condividere di più presto".