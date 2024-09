Guè protagonista prima di Como-Verona: l'iniziativa (che si ripeterà) al Sinigaglia

Musica e calcio, insieme, per vivere una stagione all'insegna dello spettacolo. Il Como ha annunciato l'iniziativa "The Sound of the Lake" attraverso i suoi canali ufficiali social. Per ogni partita interna, a cominciare dalla prossima, si esibirà nel pre un cantante affermato. Ad inaugurare gli eventi ci sarà Guè che si esibirà prima della gara contro l'Hellas Verona. Il Como lo annuncia così: "Per la prima volta in Italia un artista del calibro di Guè si esibirà live nel pre-match di una partita di Serie A".