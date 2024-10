Fabregas, che show in diretta tv con Lobotka: "Mamma mia, divento pazzo"

Dalla battuta a Giaccherini dopo la vittoria del Como contro l'Atalanta alla frase sussurrata a Conte prima della sfida con il Napoli, fino ai complimenti a Lobotka nel post gara del Maradona: piano piano stiamo scoprendo sempre di più Fabregas sia come allenatore sia come personaggio extra campo. E in entrambe le vesti regala momenti di grande interesse. Come quello su Lobotka, cervello del Napoli di Conte che per certi versi ricorda le caratteristiche tecniche del Fabregas giocatore.