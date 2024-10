L'omaggio del Como in memoria di Andrea Fortunato

Ieri pomeriggio, nel ritiro del Como a Caserta, si è svolta una toccante cerimonia in memoria di Andrea Fortunato, cresciuto calcisticamente nelle fila dei lariani. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Polito, e ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato del Como, Francesco Terrazzani, del presidente Davide Polito e della vicepresidente Monica Martuscelli. Durante la cerimonia, il Como ha voluto omaggiare la memoria di Andrea donando la maglia numero 3, autografata sia dall'amministratore delegato che dal capitano Patrick Cutrone. La Fondazione, dal canto suo, ha offerto un commovente ritratto di Andrea con la maglia del Como, realizzato dall'artista Fernando Mangone, e una copia della biografia di Andrea.



È stato un momento carico di emozione, in cui il ricordo di un ragazzo dal talento straordinario, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e nei cuori di chi lo ha conosciuto, ha unito tutti i presenti in un sincero omaggio. La commozione ha pervaso l’atmosfera, ricordando quanto la memoria di Andrea continui a vivere non solo sul campo, ma anche nella passione e nei valori che lui rappresentava.