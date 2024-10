Como, patto con il Napoli: "Birra ai tifosi pagata". Il siparietto social

COMO - Una volta tanto trionfa la sportività tra squadre e tifosi avversari anche nel nostro calcio: la vittoria del Napoli di venerdì scorso, 3-1 contro un Como che ha messo in mostra un gran bel gioco, ha portato con sé tante sensazioni positive. Numerosi tifosi campani, infatti, hanno mandato messaggi social di complimenti al club lariano per la prestazione della squadra di Fabregas e per il comportamento dei tifosi lombardi, nonostante la sconfitta. Il Como, per ringraziare, ha pubblicato oggi un post social diretto al Napoli e ai napoletani in vista della gara di ritorno in programma nel weekend del 23 febbraio 2025.